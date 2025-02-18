"Пальцем в небо": вице-спикер Рады о датах выборов в Украине

Даты проведения выборов в Украине, которые сейчас называются, не имеют ничего общего с действительностью. Пока что все это политическая игра.
Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время телемарафона.
"Даты можно разные называть. Но, если говорить слово "сахар" или "шоколад", то во рту слаще не будет от этого", - сказал он в ответ на вопрос ведущего о том, что неназванные лица озвучивают дату 26 октября 2025 года.
Представитель правящей партии "Слуга народа" рекомендовал "коллегам, которые даты называют, взвешенно их называть, потому что сейчас мы понимаем, что озвучивание любых таких дат - пальцем в небо, не основываясь ни на каких пониманиях относительно будущего".
По его мнению, все это политическая игра на публику, которая на "руку стране-агрессору".
"Нет никаких сейчас дат утвержденных, 26 января, октября, сентября, марта, неважно", - сказал он.
По его словам, есть принципиальные вещи: "Выборы могут быть в течение полугода после правового режима военного положения, точнее - не раньше". Корниенко заявил, что подготовка выборов требует времени для подготовки.
Напомним, спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что США хотят проведения выборов в Украине в случае, если будет перемирие с РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил, что готов говорить о выборах в Украине, но "украинцы абсолютно не хотят выборов, боятся, что мы потеряем режим военного положения, если будут выборы, солдаты вернутся домой и Путин оккупирует всю территорию".
По данным опросов, большинство украинцев против выборов во время войны. В частности, в марте 2024 года только 22% опрошенных положительно относились к идее проведения общенациональных выборов в Украине (президентских или парламентских) до завершения войны.