"Пальцем в небо": вице-спикер Рады о датах выборов в Украине

"Даты можно разные называть. Но, если говорить слово "сахар" или "шоколад", то во рту слаще не будет от этого", - сказал он в ответ на вопрос ведущего о том, что неназванные лица озвучивают дату 26 октября 2025 года.

Представитель правящей партии "Слуга народа" рекомендовал "коллегам, которые даты называют, взвешенно их называть, потому что сейчас мы понимаем, что озвучивание любых таких дат - пальцем в небо, не основываясь ни на каких пониманиях относительно будущего".

По его мнению, все это политическая игра на публику, которая на "руку стране-агрессору".

"Нет никаких сейчас дат утвержденных, 26 января, октября, сентября, марта, неважно", - сказал он.

По его словам, есть принципиальные вещи: "Выборы могут быть в течение полугода после правового режима военного положения, точнее - не раньше". Корниенко заявил, что подготовка выборов требует времени для подготовки.