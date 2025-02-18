"Пальцем в небо": віцеспікер Ради про дати виборів в Україні

Дати проведення виборів в Україні, які зараз називаються, не мають нічого спільного з дійсністю. Поки що все це політична гра.
Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час телемарафону.
"Дати можна різні називати. Але, якщо казати слово "цукор" або "шоколад", то в роті солодше не буде від того", - сказав він у відповідь на питання ведучого про те, що неназвані особи говорять про дату 26 жовтня 2025 року.
Представник правлячої партії "Слуга народу" рекомендував "колегам, які дати називають, виважено їх називати, тому що наразі ми розуміємо що озвучення будь-яких таких дат - пальцем в небо, не базуючись на жодних розуміннях щодо майбутнього".
На його думку, все це політична гра на публіку, яка на "руку країні-агресору".
"Нема ніяких зараз дат затверджених, 26 січня, жовтня, вересня, березня, неважливо", - сказав він.
За його словами, є принципові речі: "Вибори можуть бути протягом півроку після правового режиму воєнного стану, точніше - не раніше". Корнієнко заявив, що підготовка виборів потребує часу для підготовки.
Нагадаємо, спецпредставник Трампа щодо України та Росії Кіт Келлог заявив, що США хочуть проведення виборів в Україні у випадку, якщо буде перемир'я з РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори в Україні, але "українці абсолютно не хочуть виборів, бояться, що ми втратимо режим воєнного стану, якщо будуть вибори, солдати повернуться додому і Путін окупує всю територію".
За даними опитувань, більшість українців проти виборів під час війни. Зокрема, у березні 2024 року лише 22% опитаних позитивно ставилися до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні (президентських або парламентських) до завершення війни.