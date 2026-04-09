Топливо дешевеет? Что происходит с ценами на АЗС 9 апреля

Ситуация на топливном рынке Украины остается динамичной. Вчерашний обвал мировых котировок нефти успел спровоцировать первую волну снижения цен на украинских АЗС, однако сегодня тренд снова изменился
Сколько стоит бензин, дизель и автогаз на АЗС по состоянию на утро 9 апреля - собрало РБК-Украина в материале.
Главное:
Еще вчера, после объявления временного перемирия между США и Ираном, мировые цены на нефть Brent продемонстрировали стремительное падение до 91,7 доллара за баррель. Первой на это отреагировала государственная "Укрнафта", а за ней "подтянулись" и лидеры рынка - OKKO и WOG, снизив стоимость дизельного топлива на 1 гривну.
Впрочем, как пояснил в комментарии РБК-Украина директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, вчерашнее удешевление на АЗС - это скорее эмоциональная реакция рынка и ожидания.
Он отметил, что только при условии сохранения мировой динамики ожидается дальнейшее удешевление топлива в Украине. Однако рынок будет снижаться постепенно: дешевый ресурс должен сначала вытеснить дорогие запасы, накопленные в марте.
Сегодня же утром государственная сеть сделала еще один шаг: "Укрнафта" уравняла цены на премиальный и обычный бензин. Теперь и бензин 95 (Energy), и стандартный А-95 стоят одинаково - 69,90 грн/л.
Остальные популярные АЗС, такие как OKKO, WOG и SOCAR сохранили ценники на уровне вчерашнего дня, не прибегая к новым корректировкам после обеденного снижения.
Фото: крупные сети, в частности OKKO, пока держат паузу, зафиксировав цены на уровне вчерашних послеобеденных значений (РБК-Украина)
При этом нефть снова дорожает на мировом рынке. По состоянию на утро 9 апреля котировки начали отыгрывать вчерашнее падение. На лондонской бирже ICE марка Brent снова торгуется по 98,44 доллара за баррель (против вчерашних 91,7).
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"