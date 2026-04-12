Топливный бунт в Ирландии: полиция прорвала блокаду единственного нефтезавода страны

07:56 12.04.2026 Вс
Фермеры и дальнобойщики устроили протест из-за цен на топливо
aimg Филипп Бойко
Топливный бунт в Ирландии: полиция прорвала блокаду единственного нефтезавода страны Фото: протесты в Ирландии (Getty Images)

Ирландская полиция и армия провели операцию по разблокированию единственного нефтеперерабатывающего завода страны. Силовики применили спецсредства и оттеснили протестующих, которые перекрыли путь к заводу из-за высоких цен на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание POLITICO.

Читайте также: Через Ормузский пролив прошли первые три супертанкера после перемирия США и Ирана

Стычки вспыхнули возле завода Уайтгейт в графстве Корк, где протестующие заблокировали собственным транспортом въезд и выезд заводской технике. После этого полиция применила перцовый спрей против активистов, а военные стали вывозить грузовики и тракторы, которые блокировали дорогу.

"Если нефтеперерабатывающий завод Уайтгейт не будет снова открыт, эта страна закроется. Это вопрос национальной безопасности", - заявил заместитель министра Ирландии по европейским делам и обороне Томас Бирн.

Нефтяной кризис больно бьет по фермерам и дальнобойщикам. Организация "Fuels for Ireland" обнародовала тревожные данные: из 1500 АЗС страны около 600 станций уже полностью исчерпали запасы топлива.

Требование водителей простое - снизить налоги. Сейчас налоговая нагрузка составляет более 60% от цены литра топлива.

Ирландское правительство отказывается от прямых переговоров с активистами. Чиновники объясняют это тем, что протестующие действуют стихийно, без поддержки официальных ассоциаций.

Несмотря на зачистку возле Уайтгейта, активисты не собираются отступать. Они препятствуют танкерам заходить в порты Голуэй и Фойнс. Из-за этого голландское судно с 6 миллионами литров топлива вынуждено и дальше простаивать в заливе.

Что известно о ситуации с нефтью

Через Ормузский пролив прошли первые три супертанкера. Это были первые суда, которые покинули Персидский залив после перемирия между США и Ираном.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начинает разминирование пролива. Военные США уже подтвердили, что два их эсминца прошли через пролив в рамках миссии по очистке от мин.

Однако неизвестно, насколько такая ситуация сохранится, ведь США и Иран не достигли соглашения во время сегодняшних переговоров. Встреча и разговоры продолжались более 22 часов, но, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнс, результата пока нет.

США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой