Паливний бунт в Ірландії: поліція прорвала блокаду єдиного нафтозаводу країни
Ірландська поліція та армія провели операцію з розблокування єдиного нафтопереробного заводу країни. Силовики застосували спецзасоби та відтіснили протестувальників, які перекрили шлях до заводу через високі ціни на пальне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання POLITICO.
Сутички спалахнули біля заводу Вайтгейт у графстві Корк, де протестувальники заблокували власним транспортом в'їзд та виїзд заводській техніці. Після цього поліція застосувала перцевий спрей проти активістів, а військові стали вивозити вантажівки та трактори, що блокували дорогу.
"Якщо нафтопереробний завод Вайтгейт не буде знову відкрито, ця країна закриється. Це питання національної безпеки", - заявив заступник міністра Ірландії з європейських справ та оборони Томас Бірн.
Нафтова криза боляче б'є по фермерах та далекобійниках. Організація "Fuels for Ireland" оприлюднила тривожні дані: з 1500 АЗС країни близько 600 станцій вже повністю вичерпали запаси пального.
Вимога водіїв проста - знизити податки. Наразі податкове навантаження становить понад 60% від ціни літра пального.
Ірландський уряд відмовляється від прямих переговорів з активістами. Чиновники пояснюють це тим, що протестувальники діють стихійно, без підтримки офіційних асоціацій.
Попри зачистку біля Вайтгейта, активісти не збираються відступати. Вони перешкоджають танкерам заходити у порти Голуей та Фойнс. Через це голландське судно з 6 мільйонами літрів пального змушене досі простоювати в затоці.
Що відомо про ситуацію з нафтою
Через Ормузьку протоку пройшли перші три супертанкери. Це були перші судна, які залишили Перську затоку після перемир'я між США та Іраном.
Тим часом Дональд Трамп заявив, що Вашингтон починає розмінування протоки. Військові США вже підтвердили, що два їхні есмінці пройшли через протоку в рамках місії з очищення від мін.
Проте невідомо, наскільки така ситуація збережеться, адже США та Іран не досягли угоди під час сьогоднішніх переговорів. Зустріч та розмови тривали понад 22 години, але, за словами віцепрезидента США Джей Ді Венс, результату поки немає.