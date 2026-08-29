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Палиса поставил точку в вопросе своей кандидатуры на посла в США

13:02 29.08.2026 Сб
2 мин
Вопрос нового посла Украины в США до сих пор остается нерешенным
aimg Мария Науменко
Палиса поставил точку в вопросе своей кандидатуры на посла в США Фото: заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса (facebook.com/zelenskyy.official)
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Должность посла Украины в США остается вакантной после увольнения Ольги Стефанишиной, а поиск нового кандидата продолжается. В то же время, еще одна потенциальная кандидатура фактически отпала.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал во время встречи с журналистами, передает РБК-Украина.

Палиса объяснил, что пока не может одновременно выполнять военную и дипломатическую службу. По его словам, это прямо противоречит законодательству.

"Согласно законодательству, я не могу одновременно выполнять и военную, и дипломатическую службу", - отметил заместитель руководителя ОП.

В то же время он подчеркнул, что не рассматривает возможность увольнения с военной службы. Палиса объяснил это личными убеждениями и ситуацией в стране.

"В то же время увольняться с военной службы - это противоречит моральным и жизненным принципам. Во время войны я должен быть здесь, в своей стране", - сказал он.

Таким образом, дипломатическая должность пока не является для него вариантом. В то же время Палиса допускает возможность поездки в США в другом статусе.

"Поэтому единственный формат, за который я могу поехать в США, - это обучение", - заявил он.

Кто может стать послом Украины в США

Должность посла Украины в США стала вакантной после того, как 3 августа президент Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину. Соответствующий указ глава государства подписал в тот же день.

После этого появилась информация, что Зеленский предлагал должность бывшей премьер-министру Юлии Свириденко. Однако она отказалась от предложения.

Еще одним возможным кандидатом называли Рустема Умерова. Однако и этот вариант не реализовался: 3 августа Зеленский назначил Умерова главой Службы внешней разведки.

Впоследствии среди потенциальных претендентов на должность посла Украины в США стали называть и Павла Палису.

Что известно о поиске нового кандидата на должность посла Украины в США – читайте в материале РБК-Украина.

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