ua en ru
Сб, 29 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Паліса поставив крапку в питанні своєї кандидатури на посла в США

13:02 29.08.2026 Сб
2 хв
Питання нового посла України в США досі залишається невирішеним
aimg Марія Науменко
Паліса поставив крапку в питанні своєї кандидатури на посла в США Фото: заступник керівника Офісу президента Павло Паліса (facebook.com/zelenskyy.official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Посада посла України в США залишається вакантною після звільнення Ольги Стефанішиної, а пошук нового кандидата триває. Водночас ще одна потенційна кандидатура фактично відпала.

Про це заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів під час зустрічі з журналістами, передає РБК-Україна.

Паліса пояснив, що наразі не може одночасно виконувати військову та дипломатичну службу. За його словами, це прямо суперечить законодавству.

"Згідно із законодавством, я не можу водночас виконувати і військову, і дипломатичну службу", - зазначив заступник керівника ОП.

Водночас він наголосив, що не розглядає можливість звільнення з військової служби. Паліса пояснив це особистими переконаннями та ситуацією в країні.

"В той же час звільнятися з військової служби - це суперечить моральним та життєвим принципам. Під час війни я маю бути тут, в своїй країні", - сказав він.

Таким чином, дипломатична посада наразі не є для нього варіантом. Водночас Паліса допускає можливість поїздки до США в іншому статусі.

"Тому єдиний формат, за якого я можу поїхати в США, - це навчання", - заявив він.

Хто може стати послом України в США

Посада посла України у США стала вакантною після того, як 3 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину. Відповідний указ глава держави підписав того ж дня.

Після цього з'явилася інформація, що Зеленський пропонував посаду колишній прем'єр-міністерці Юлії Свириденко. Однак вона відмовилася від пропозиції.

Ще одним можливим кандидатом називали Рустема Умєрова. Однак і цей варіант не реалізувався: 3 серпня Зеленський призначив Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки.

Згодом серед потенційних претендентів на посаду посла України у США почали називати й Павла Палісу.

Що відомо про пошук нового кандидата на посаду посла України у США - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Сполучені Штати Америки Офіс президента
Новини
На Київщині через удар РФ по складах загинули 27 людей, понад 40 постраждали
На Київщині через удар РФ по складах загинули 27 людей, понад 40 постраждали
Аналітика
Відродження на згарищі чи будівництво ТРЦ: що буде з книжковим ринком на Почайні
Ірина Костюченко, Олег Хомчук Відродження на згарищі чи будівництво ТРЦ: що буде з книжковим ринком на Почайні