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Палиса был бы хорошим послом в США, но он не хочет, - Зеленский

09:47 28.10.2026 Ср
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: Владимир Зеленский и Павел Палиса (facebook.com/zelenskyy.official)

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса был бы хорошим послом в США, однако он отказался от предложения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

По его словам, среди кандидатур на должность посла Украины в США рассматривали экс-премьер-министра Юлию Свириденко, бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и заместителя руководителя Офиса президента Павла Палису.

Последний же требовал вернуть его на фронт и отказался уезжать из Украины.

"У него (Палисы - ред.) есть американское образование, знание языка, там надо много работать именно по военным вопросам и его знает Трамп. Палиса был бы хорошим послом, но не хочет. Сказал: "На фронт меня, верните меня срочно в бригаду. Я никуда из Украины не уеду", - рассказал Зеленский.

По словам президента, он будет продолжать консультации по поводу назначения посла Украины в США.

Напомним, в начале августа президент Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США. Нового посла до сих пор не назначили.

Больше о том, кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут, - читайте в материале РБК-Украина.

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