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Паліса був би хорошим послом у США, але він не хоче, - Зеленський

09:47 28.10.2026 Ср
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: Володимир Зеленський та Павло Паліса (facebook.com/zelenskyy.official)

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса був би хорошим послом у США, однак він відмовився від пропозиції.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

За його словами, серед кандидатур на посаду посла України у США розглядали експрем’єр-міністра Юлію Свириденко, колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та заступника керівника Офісу президента Павла Палісу.

Останній ж вимагав повернути його у на фронт і категорично відмовився їхати з України.

"У нього (Паліси - ред.) є американська освіта, знання мови, там треба багато працювати саме щодо військових питань і його знає Трамп. Паліса був би хорошим послом, але не хоче. Сказав: "На фронт мене, поверніть мене терміново в бригаду. Я нікуди з України не поїду", - розповів Зеленський.

За словами президента, він продовжуватиме консультації щодо призначення посла України у США.

Нагадаємо, на початку серпня президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України у США. Нового посла досі не призначили.

Більше про те, хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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