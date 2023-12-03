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Украинцы могут стать помощниками ветеранов: как подать заявку

Украина, Воскресенье 03 декабря 2023 23:09
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Украинцы могут стать помощниками ветеранов: как подать заявку Фото: украинцам предлагают стать помощниками ветеранов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Граждане Украины могут принять участие в проекте перехода украинских ветеранов от военной службы к гражданской жизни. Каждый желающий может подать заявку на должность помощника ветерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

Подача заявок началась 1 декабря. Все заявления на участие в отборе на должности помощников ветеранов, поданных через информационный портал Е-ветеран, будут рассмотрены и проработаны с 1 января 2024 года - в рамках полного запуска проекта Минветеранов по внедрению в Украине института помощника ветерана.

По данным министерства, проект реализуется в 10 регионах:

  • Винницкая,
  • Днепропетровская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Закарпатская,
  • Киевская,
  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Харьковская области и город Киев.

"А в следующем году проект будет масштабирован по всей Украине. Всего в 2024 году запланировано подготовить до 15 тысяч помощников ветеранов. По принципу "равный с равным" они будут оказывать демобилизованным воинам сервисную поддержку на пути реинтеграции в мирную жизнь в общинах", - отметили в министерстве.

Помощь ветеранам, возвращающимся с войны

Напомним, что весной этого года правительство запустило стратегический проект перехода украинцев от военной службы к гражданской жизни.

Так, этой осенью в четырех областях стартовал пилотный проект "Помощника ветерана", который должен помочь военным возвращаться с фронта в гражданскую жизнь. При этом правительство недавно решило расширить инициативу еще на шесть регионов. Сейчас в пилотном проекте есть ветераны и члены их семей, эти люди проходят обучение.

Детальнее о том, что чувствуют бойцы после возвращения и чего ожидают от социума - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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