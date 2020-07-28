У Пальчевського пояснили суть концепції "креативного Києва"

Фото: Майдан Незалежності у Києві (РБК-Україна)

"Перемога Пальчевського" робить ставку на створення "креативного Києва"

Політсила "Перемога Пальчевського" у своїй програмі робить ставку на створення "креативного Києва", в якому домінуватиме інтелект, знання, наука та сучасні технології.

Про це заявив економіст Олексій Кущ на своїй сторінці в Facebook.

"Як це поки що не працює в Києві і запрацює у разі зміни міської влади? Класичний приклад міста Більбао, столиці басків, який ще кілька десятків років тому асоціювався з терором і провінціалізмом. На тлі кризи в Іспанії в 90-х роках минулого століття, мер Більбао вирішив профінансувати будівництво музею сучасного мистецтва Гуггенхайма. Місто витратив 200 млн дол. і вже через кілька років заробив понад 2 млрд дол. на туризмі. І продовжує заробляти, попри всі світові кризи. Це так звана "політика розгортання" - свою країну і своє місто потрібно розвивати будь-якими доступними методами, попри циклічні спади світової економіки", - відзначає експерт.

Експерт наголошує, що так звана "жорстка безпека" (мости, дороги, станції метро, школи і лікарні) є похідною величиною від "м'якої інфраструктури" у вигляді підприємництва, креативного класу.

"Креативне місто завжди зможе заробити гроші на нові станції метро і водопровід, а іншим полісами доводиться чекати "марафету" чергових виборів", - вважає експерт.

Експерт переконаний, що нинішня влада дуже не любить ділитися владою, думаючи що латанням доріг можна врятувати падаючі рейтинги. "Антикреативність у державній політиці призводить до деградації в економіці", - додає він.

Нагадаємо, раніше бізнесмен, лідер політсили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський спільно з економістом Олексієм Кущом анонсували запуск економічної платформи, яка буде орієнтована на збільшення добробуту українців і розвиток малого і середнього бізнесу.

Раніше Кущ також представив податкову реформу, розроблену економічною платформою політсили. Її мета - зниження податкового тиску на простих людей.