ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

У Пальчевского объяснили суть концепции "креативного Киева"

Киев, Вторник 28 июля 2020 11:04
У Пальчевского объяснили суть концепции "креативного Киева"
Фото: Майдан Независимости в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

"Перемога Пальчевского" делает ставку на создание "креативного Киева"

Политсила "Перемога Пальчевского" в своей программе делает ставку на создание "креативного Киева", в котором будет доминировать интеллект, знания, наука и современные технологии.

Об этом заявил экономист Алексей Кущ на своей странице в Facebook.

"Как это пока не работает в Киеве и заработает в случае смены городской власти? Классический пример города Бильбао, столицы басков, который еще несколько десятков лет назад ассоциировался с террором и провинциализмом. На фоне кризиса в Испании в 90-х годах прошлого века, мэр Бильбао решил профинансировать строительство музея современного искусства Гуггенхайма. Город потратил 200 млн дол. и уже через несколько лет заработал более 2 млрд дол. на туризме. И продолжает зарабатывать, невзирая на все мировые кризисы. Это так называемая "политика развертывания" - свою страну и свой город нужно развивать любыми доступными методами, невзирая на цикличные спады мировой экономики", - отмечает эксперт.

Эксперт отмечает, что так называемая "жесткая инфраструктура" (мосты, дороги, станции метро, школы и больницы) являются производной величиной от "мягкой инфраструктуры" в виде предпринимательства, креативного класса.

"Креативный город всегда сможет заработать деньги на новые станции метро и водопровод, а иным полисам приходится ждать для "марафета" очередных выборов", - считает эксперт.

Эксперт убежден, нынешняя власть очень не любит делиться властью, думая что латанием дорог можно спасти падающие рейтинги. "Антикреативность в государственной политике приводит к деградации в экономике", - добавляет он.

Напомним, ранее бизнесмен, лидер политсилы "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский совместно с экономистом Алексеем Кущом анонсировали запуск экономической платформы, которая будет ориентирована на увеличение благосостояния украинцев и развитие малого и среднего бизнеса.

Ранее Кущ также представил налоговую реформу, разработанную экономической платформой политсилы. Ее цель - снижение налогового давления на простых людей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КиевМестные выборыАндрей Пальчевский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь