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Пальчевський: я досить незалежний, щоб говорити правду

Київ, П'ятниця 10 липня 2020 15:49
Пальчевський: я досить незалежний, щоб говорити правду
Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Пальчевський пояснив, чому критикує владу і навіщо створив партію

Український бізнесмен, лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальческий пояснив, чому критикує владу і не боїться робити це відкрито.

Про це він заявив в інтерв'ю "Апострофу".

"Будучи у своєму віці й стані, я досить незалежний, щоб говорити правду. Ні в яких схемах не перебував. Нікому з олігархів чи політиків не зобов'язаний своїм успіхом. Можу навіть послати до бісової матері й періодично посилаю", - сказав він.

Також підприємець розповів, чому зареєстрував "Перемогу Пальчевського" і розкритикував українських політиків.

"Будучи підприємцем, я спілкувався з Річардом Бренсоном (американський мільярдер, - ред.), Маргарет Тетчер. Це люди великого масштабу планування. Спілкуючись з ними, розумієш, чому їх країни процвітають. У них при владі державні діячі, а у нас - політики. З другими не маю нічого спільного", - заявив Пальчевський.

Нагадаємо, 1 липня Андрій Пальчевський оголосив про створення власної політичної сили. Причиною, за його словами, стало розчарування новою владою.

Місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня.

Згідно з рішенням ЦВК, проголосувати на виборах можна буде без зареєстрованого місця проживання.

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