ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пальчевский: я достаточно независим, чтобы говорить правду

Киев, Пятница 10 июля 2020 15:49
Пальчевский: я достаточно независим, чтобы говорить правду
Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Пальчевский объяснил, почему критикует власть и зачем создал партию

Украинский бизнесмен, лидер политической силы "Перемога Пальчевского" Андрей Пальческий объяснил, почему критикует власть и не боится делать это открыто.

Об этом он заявил в интервью "Апострофу".

"Будучи в своем возрасте и положении, я достаточно независим, чтобы говорить правду. Ни в каких схемах не находился. Никому из олигархов или политиков не обязан своим успехом. Могу даже послать к чертовой матери и периодически посылаю", - сказал он.

Также предприниматель рассказал, почему зарегистрировал "Перемогу Пальчевского” и раскритиковал украинских политиков.

"Будучи предпринимателем, я общался с Ричардом Брэнсоном (американский миллиардер, - ред.), Маргарет Тэтчер. Это люди большого масштаба планирования. Общаясь с ними, понимаешь, почему их страны процветают. У них при власти государственные деятели, а у нас - политики. Со вторыми не имею ничего общего", - заявил Пальчевский.

Напомним, 1 июля Андрей Пальчевский объявил о создании собственной политической силы. Причиной, по его словам, стало разочарование новой властью.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.

Согласно решению ЦИК, проголосовать на выборах можно будет без зарегистрированного места жительства.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Местные выборыАндрей Пальчевский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь