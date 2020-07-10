Пальчевский: я достаточно независим, чтобы говорить правду

Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)

Пальчевский объяснил, почему критикует власть и зачем создал партию

Украинский бизнесмен, лидер политической силы "Перемога Пальчевского" Андрей Пальческий объяснил, почему критикует власть и не боится делать это открыто.

Об этом он заявил в интервью "Апострофу".

"Будучи в своем возрасте и положении, я достаточно независим, чтобы говорить правду. Ни в каких схемах не находился. Никому из олигархов или политиков не обязан своим успехом. Могу даже послать к чертовой матери и периодически посылаю", - сказал он.

Также предприниматель рассказал, почему зарегистрировал "Перемогу Пальчевского” и раскритиковал украинских политиков.

"Будучи предпринимателем, я общался с Ричардом Брэнсоном (американский миллиардер, - ред.), Маргарет Тэтчер. Это люди большого масштаба планирования. Общаясь с ними, понимаешь, почему их страны процветают. У них при власти государственные деятели, а у нас - политики. Со вторыми не имею ничего общего", - заявил Пальчевский.

Напомним, 1 июля Андрей Пальчевский объявил о создании собственной политической силы. Причиной, по его словам, стало разочарование новой властью.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.

Согласно решению ЦИК, проголосовать на выборах можно будет без зарегистрированного места жительства.