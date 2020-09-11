Пальчевський: напередодні виборів буде посилюватися опір між місцевою і центральною владою

Лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" не виключає, що місцеві вибори можуть перенести під приводом епідемії коронавірусу.

Про це політик заявив під час інтерв'ю телеканалу "112 Україна".

"Багато почалося розмов про те, що вибори перенесуть. Їх перенесуть. Багато робить уряд, щоб увігнати в голови людей, що ходити на вибори дуже небезпечно і краще побути вдома. Таким чином вони працюють, прибираючи протестний електорат", - заявив Пальчевський.

Він також вважає, що напередодні місцевих виборів буде посилюватися опір між місцевою і центральною владою.

"У міру наближення виборів 25 жовтня, коли наверх доповідатимуть про реальний стан справ, я думаю, у перших осіб виникне тремтіння в руках і ногах. Вони зрозуміють, що як тільки місцева влада представлятиме інші політичні партії, почнеться фронда. Десь тиха, а десь зовсім не тиха, як це відбувається в Тернополі, де з'явилися проблеми з виконанням розпоряджень центральної влади", - додає Пальчевський.

Водночас він навів приклад високого рівня довіри між шведським народом і урядом.

"Шведи показали приклад, коли народ довіряє уряду, а уряд народу. І керівники країни не виходять, хихикаючи, без масок, а у решти вимагаючи маски. У Швеції це не проходить. Там що прем'єр, що останній сажотрус, однаково поводяться. І ось ця чесність, яка виникла між тими, хто визначає, як країні поводитися, і між народом робить маленьку Швецію великою", - підкреслив Пальчевський.

Як повідомляло РБК-Україна Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Раніше Андрій Пальчевський назвав три перших рішення на посту мера Києва.

На його думку, новообраний мер Києва повинен ліквідувати корупцію, створити чесні і рівні правила гри для бізнесу і припинити хаотичну забудову столиці.