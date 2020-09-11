Пальчевский: накануне выборов будет усиливаться сопротивление между местной и центральной властью

Лидер политической силы "Перемога Пальчевского" не исключает, что местные выборы могут перенести под предлогом эпидемии коронавируса.

Об этом политик заявил во время интервью телеканалу "112 Украина".

"Началось много разговоров о том, что выборы перенесут. Их перенесут. Много делает правительство, чтобы вогнать в головы людей, что ходить на выборы очень опасно и лучше побыть дома. Таким образом они работают, убирая протестный электорат", - заявил Пальчевский.

Он также считает, что накануне местных выборов будет усиливаться сопротивление между местной и центральной властью.

"По мере приближения выборов 25 октября, когда наверх доложат о реальном состоянии дел, я думаю, у первых лиц возникнет дрожь в руках и ногах. Они поймут, что как только местная власть будет представлять другие политические партии, начнется фронда. Где-то тихая, а где-то совсем нетихая, как это происходит в Тернополе, где появились проблемы с выполнением распоряжением центральной власти", - добавляет Пальчевский.

В то же время он привел пример высокого уровня доверия между шведским народом и правительством.

"Шведы показали пример, когда народ доверяет правительству, а правительство народу. И руководители страны не выходят, хихикая, без масок, а у остальных требуя маски. В Швеции это не проходит. Там что премьер, что последний трубочист, одинаково ведут себя. И вот эта честность, которая возникла между теми, кто определяет, как стране себя вести, и между народом делает маленькую Швецию большой", - подчеркнул Пальчевский.

Как сообщало РБК-Украина Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Ранее Андрей Пальчевский назвал три первых решения на посту мэра Киева.

По его мнению, новоизбранный мэр Киева должен ликвидировать коррупцию, создать честные и равные правила игры для бизнеса и прекратить хаотическую застройку столицы.