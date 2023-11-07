В Палате представителей до сих пор не решили, как избежать шатдауна, - NBC

Члены Палаты представителей США до сих пор не решили как избежать шатдауна (остановки правительства) после 17 ноября, когда закончится действие временного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Новый спикер Республиканской партии Майк Джонсон собрался со своей командой вечером в понедельник и рассмотрел их варианты, как оставить правительство открытым после истекшего срока кратковременного бюджета 17 ноября.

На прошлой неделе Джонсон заявил, что он предпочитает принять резолюцию, которая будет действовать до 15 января, что позволит правительству работать на праздники и даст обеим палатам больше времени для принятия и согласования всех 12 законопроектов о финансировании.

Но во время закрытой встречи в понедельник лидеры Республиканской партии также обсудили идею, предусматривающую поэтапное, краткосрочное временное финансирование.

Согласно последнему предложению, республиканцы вынесут три-четыре законопроекта о финансировании до 7 декабря, а остальные законопроекты о расходах рассмотрят отдельно до 19 января.

Почему была угроза шатдауна

В сентябре угроза приостановки работы правительства была связана с позицией ультраправых республиканцев. Они блокировали принятие бюджетных законопроектов на следующий финансовый год, требуя урезать, по их мнению, излишние расходы.

В том числе они выступали против дополнительной помощи Украине. В последний Белый дом пытался включить хотя бы компромиссные 6 млрд долларов для нашей страны до середины ноября, но инициатива не смогла набрать достаточно голосов.

Тогда администрация Джо Байдена хотела получить "добро" на пакет в сумме более 40 млрд долларов, из которого около 24 млрд должны быть выделены Украине. Отметим, что позже Байден предложил пакет на 61,4 млрд. долларов, его еще не рассматривали.

Итак, тогда было принято решение о временном бюджете с 1 октября по 17 ноября. В случае непринятия дальнейшего бюджета, правительство снова будет под угрозой шатдауна.

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