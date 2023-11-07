В Палаті представників досі не вирішили, як уникнути шатдауну, - NBC

Члени Палати представників США досі не вирішили як саме уникнути шатдауну (зупинки уряду) після 17 листопада, коли закінчиться дія тимчасового бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Новий спікер Республіканської партії Майк Джонсон зібрався зі своєю командою ввечері в понеділок і розглянув їхні варіанти, як залишити уряд відкритим після кінцевого терміну короткочасного бюджету 17 листопада.

Минулого тижня Джонсон заявив, що він вважає за краще прийняти резолюцію, яка буде діяти до 15 січня, що дозволить уряду працювати протягом свят і дасть обом палатам більше часу для ухвалення та узгодження всіх 12 законопроектів про фінансування.

Але під час закритої зустрічі в понеділок лідери Республіканської партії також обговорили ідею, яка передбачає поетапне, короткострокове тимчасове фінансування.

Згідно з останньою пропозицією, республіканці винесуть три-чотири законопроекти про фінансування до 7 грудня, а решту законопроектів про витрати розглянуть окремо до 19 січня.

Чому була загроза шатдауну

У вересні загроза призупинення роботи уряду була пов'язана з позицією ультраправих республіканців. Вони блокували ухвалення бюджетних законопроектів на наступний фінансовий рік, вимагаючи урізати, на їхню думку, зайві витрати.

У тому числі, вони виступали проти додаткової допомоги Україні. До останнього Білий дім намагався включити хоча б компромісні 6 млрд доларів для нашої країни до середини листопада, але ініціатива не змогла набрати достатньо голосів.

Тоді адміністрація Джо Байдена хотіла отримати "добро" на пакет сумою понад 40 млрд доларів, з якого близько 24 млрд мають бути виділені Україні. Зазначимо, що пізніше Байден запропонував пакет на 61,4 млрд доларів, його ще не розглядали.

Отже, тоді було ухвалене рішення про тимчасовий бюджет з 1 жовтня по 17 листопада. У разі неприйняття подальшого бюджету уряд знову буде під загрозою шатдауну.

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