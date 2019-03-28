У Палаті громад погодилися з проведенням 29 березня голосування по угоді про Brexit

Фото: Джон Беркоу (flickr.com/meandmyshadow)

Спікер Джон Беркоу погодився провести 29 березня третє голосування

Спікер Палати громад (нижня палата) британського парламенту Джон Беркоу погодився провести 29 березня третє голосування за угодою про умови виходу Британії з ЄС (Brexit) без політичної декларації. Про це повідомляє телеканал Sky News.

Він заявив, що "пропозиція уряду щодо проведення дебатів завтра відповідає встановленим критеріям. Минуле голосування охоплювало як угоду про вихід, так і політичну декларацію. Це ж пропозиція охоплює перше, а не друге".

Commons speaker John Bercow says the government's #Brexit motion for tomorrow meets the test he had set that it must be "substantially different" to the Withdrawal Agreement that has been defeated twice.



Follow the latest here: https://t.co/oiC79K7THa pic.twitter.com/8tOhYAEJ5T — Sky News (@SkyNews) March 28, 2019

Нагадаємо, уряд Великобританії відхилив петицію за скасування Brexit, яка набрала 5,8 млн підписів. Зокрема, британський Кабінет міністрів у відповіді на петицію заявив, що нинішній уряд не скасує вихід країни із Європейського союзу.

Як відомо, два останніх голосування за Brexit в британському уряді були провальні. Депутати не підтримали Терезу Мей.

Раніше повідомлялося, що Мей пообіцяла піти у відставку, якщо парламент схвалить її угоду з Євросоюзом Brexit. До цього міністр фінансів Філіп Хаммонд заявив, що відставка Мей не вирішить проблем, пов'язаних процесом виходу Британії з складу ЄС, який на сьогодні зайшов в глухий кут.

Зазначимо, що ще три члени уряду Мей заявили про відставку через незгоду з її політикою Brexit. Зокрема, у відставку пішли заступник міністра у справах бізнесу і промисловості Річард Харрінгтон, заступник міністра закордонних справ Алістер Берт і заступник міністра охорони здоров'я Стів Брайн.