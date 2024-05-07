Республиканцы сомневаются в том, что Грин инициирует голосование за отставку Джонсона, - СМИ

Законодатели Республиканской партии все больше сомневаются в том, что конгрессмен Марджори Тейлор Грин отважится инициировать голосование по отставке спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Как рассказывает издание, сегодня, 7 мая, Джонсон снова встретится с Грин, а также республиканцем Томасом Месси. Прошлая встреча, по словам спикера Палаты представителей, была конструктивным обсуждением идей. В частности он добавил, что они "собираются сохранить команду вместе".

По мнению некоторых республиканцев, то, что Грин решила воздержаться от немедленного инициирования голосования по отставке Джонсона, является многообещающим. Есть и те, кто просто желает избежать внимания к междоусобицам и те, кто не хочет быть чрезмерно оптимистичным в этом вопросе.

"Если Грин решит форсировать голосование, демократы продолжат обещать сохранить Джонсона, но некоторые республиканцы опасаются, что они потеряют свои рычаги влияния в переговорах и потенциально потеряют места в ноябре", - добавляет Axios.