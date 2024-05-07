Трамп уговаривал конгрессвумен Грин отказаться от голосования за отставку Джонсона, - ABC

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Экс-президент США сообщил Грин, что партия должна быть единой. Стоит отметить, что Дональд Трамп имеет значительное влияние среди Республиканской партии, а Майк Джонсон является его одним из ближайших соратников. При этом Марджори Тейлор Грин также является сторонницей Трампа и известна распространением теорий заговора.

Издание указывает, что Трамп на выходных разговаривал с Грин приватно и призвал ее отказаться от попыток отправить Джонсона в отставку.

Грин ранее заявляла, что продвигается вперед в своих усилиях отправить в отставку Джонсона, несмотря на сопротивление многих членов Республиканской партии.

Что этому предшествовало

Недавно Конгресс США одобрил закон о предоставлении Украине почти 61 млрд долларов помощи. Не последнюю роль в этом вопросе сыграл представитель Джонсон, который сначала долгое время блокировал выделение помощи Украине.

Но уже после голосования конгрессмен Грин обвинила Джонсона якобы в измене и пообещала отправить его в отставку. При этом представители Демократической партии США заявили, что не поддержат такое предложение, если оно будет выдвинуто.

А издание Axios писало, что представители Республиканской партии все больше сомневаются в том, что Грин инициирует голосование по отставке Джонсона.

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