Палата представителей США собирается голосовать за спикера в 12-й раз: есть ли надежды на финал

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как сообщает издание, Кевин Маккарти снова проигрывает, несмотря на набранные ранее голоса. Не спасло его даже то, что он заручился поддержкой нескольких "мага"-республиканцев, три дня подряд выступавших против него. Голосование еще продолжается, но уже достаточно республиканцев проголосовали против него, чтобы лишить калифорнийского республиканца 217 необходимых ему голосов.

The Guardian уточняет, что пороговый барьер снизился на одну позицию, поскольку, по крайней мере, два члена палаты голосовали только как "присутствующие". Последующие шаги остаются непонятными, хотя сегодня днем, вероятно, прошли новые переговоры.

Умеренные республиканцы также испытывают беспокойство после трех дней голосования, во время которых Маккарти не смог продемонстрировать ни одного прогресса на пути к победе, а группа из 20 республиканцев в Палате представителей постоянно голосовала против него. Таким образом, пишет издание, в сегодняшних заседаниях есть что-то вроде "сделать или сломать".

"Математика остается неопределенной для попыток Кевина Маккарти получить необходимые ему 218 голосов, если 12-е голосование действительно должно состояться в пятницу, 6 января. Постараются ли теперь его союзники отложить еще какое-нибудь голосование и попытаются перенести следующее голосование на следующую неделю, еще неизвестно. И если да, привлечет ли такая отсрочка достаточную поддержку для достижения успеха?", - отмечает The Guardian.

Издание приводит информацию The Washington Post, которая была среди нескольких средств массовой информации, сообщивших о признаках возможного соглашения по выходу из тупика, однако все они ожидают, что Маккарти "не получит всех голосов, необходимых, чтобы стать спикером".

"На карту поставлено гораздо больше, чем то, сможет ли Кевин Маккарти получить молоток спикера. Наша жизнь сейчас испытывает влияние, и это тяжело для людей. И есть предел того, сколько этого дерьма мы можем принять", - сказал один из конгрессменов-республиканцев, пожелавший остаться неизвестным.

Однако есть кое-что, что вызывает беспокойство, и оно заключается в том, насколько Маккарти сможет уступить сторонникам жесткой линии, чтобы заключить сделку.

"Мы стоим на пороге очень важной победы… победы для будущего нашей нации", констатировал Майк Гарсия, конгрессмен-республиканец из Калифорнии.

Однако он добавил, что готов выдвинуть Кевина Маккарти на должность спикера снова, поэтому следующее голосование, похоже, неизбежно.

The Guardian напомнило также, что демократ Джеймс Клайберн из Южной Каролины в 12-й раз выдвигает Хакима Джеффриса в качестве кандидата от своей партии. Джеффрис, лидер партии в Палате представителей, получил все 212 голосов демократов в каждом раунде голосования.