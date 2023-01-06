Впервые за 164 года. В Конгрессе США девятый раз не смогли выбрать нового спикера

Конгрессмены в девятый раз не смогли выбрать спикера Палаты представителей Конгресса США, побив рекорд, который держался с 1923 года. Тогда народным избранникам потребовалось 9 попыток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

А вот в 1859 году политики предприняли 44 попытки, прежде чем член палаты представителей Уильям Пеннингтон, республиканец из Нью-Джерси, выиграл этот пост.

Конгрессмены голосуют уже третий день подряд и намерены продолжать выдвижение кандидатур до определения победителя. Фаворитом на пост спикера является конгрессмен от республиканцев Кевин МакКарти.

Ему набрать нужно 218 голосов, что означает большинство в Палате представителей. Однако, чтобы завоевать этот пост, Маккарти нужна поддержка 20 правых республиканцев.

Кроме него на эту должность были выдвинуты еще два республиканца: конгрессмен Байрон Дональдс и конгрессмен Кевин Герн. Демократы выдвинули представителя Хакима Джеффриса.