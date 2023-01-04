Впервые за сто лет. Почему в США не могут выбрать спикера Палаты представителей и чем это грозит Украине

Пять попыток выбрать спикера нижней палаты Конгресса США, Палаты представителей, закончились безрезультатно. Несмотря на большинство, Республиканская партия не может обеспечить избрание своего кандидата, Кевина Маккарти, поскольку против него выступили два десятка республиканцев, которые ориентируются на экс-президента Дональда Трампа.

РБК-Украина рассказывает, почему в США не могут выбрать спикера Палаты представителей и чем это грозит нашей стране.

На последних выборах в Конгресс США Республиканская партия смогла перехватить у демократов контроль за нижней палатой Конгресса, Палатой представителей (верхняя палата, Сенат, остался под контролем Демократической партии). Но преимущество республиканцев оказалось гораздо скромнее, чем ожидалось: партия получила 222 мандата, у демократов - 212, тогда как для большинства в Палате требуется 218 голосов.

Но в рамках американской политической системы даже такое хрупкое большинство должно было обеспечить Республиканской партии надежный контроль за нижней палатой Конгресса, в частности - возможность блокировать инициативы президента Джо Байдена.

На практике же республиканцы не смогли пройти первый этап - утвердить спикера Палаты, поэтому до сих пор даже не приняли формальную депутатскую присягу.

Задолго до парламентских выборов очевидным кандидатом на пост спикера от республиканцев был Кевин Маккарти, который уже много лет пытается занять этот пост. Маккарти в целом считается сторонником экс-президента Дональда Трампа, хотя и не самым радикальным.

Его выдвижение на спикерский пост было согласовано внутри Республиканской партии, но уже во время первого голосования, 3 января, 19 республиканцев устроили демарш, проголосовав за других кандидатов. Один голос получил даже экс-конгрессмен Ли Зельдин, который не является действующим депутатом (американское законодательство позволяет выбрать спикером Палаты представителей любого человека, в том числе не избранного депутатом).

Таким образом, Маккарти набрал лишь 203 голоса при 218 необходимых, в то время как кандидат от демократов Хаким Джеффрис получил поддержку всех 212 коллег по фракции.

Несколько следующих раундов голосований во вторник и в среду также не принесли результатов - поддержка Маккарти уменьшилась до 201 голоса. В частности, конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц сначала поддерживала Маккарти, потом решила воздержаться.

Два десятка республиканцев, не поддерживающих Маккарти, считаются представителями про-трамповского крыла внутри партии. Но даже после того, как Трамп в среду публично призвал их поддержать Маккарти, их мнение не изменилось. Свою позицию они обосновывают разными аргументами: от необходимости уменьшить полномочия спикера до недостаточно радикальной позиции, которую Маккарти занимает в отношении действующего президента Байдена. Также они требуют для себя лидерских позиций в ряде парламентских комитетов.

На данный момент выхода из тупиковой ситуации не видно. Оппозиционно настроенные к Маккарти республиканцы едва ли поменяют свое мнение, а другого кандидата от партии просто нет к тому же, около 80 депутатов-сторонников Маккарти организовали свою группу "ОК" - Only Kevin (только Кевин) и зареклись поддерживать кого-то другого. В свою очередь, демократам для избрания своего спикера просто не хватит голосов. А до избрания спикера Палата представителей не может заниматься никакими другими делами.

Если Маккарти уступит под давлением республиканцев-"раскольников", это будет означать огромную уступку лагерю сторонников Трампа, что особенно важно в свете президентских выборов 2024 года, в которых Трамп пообещал участвовать (и эта перспектива беспокоит многих в самой Республиканской партии). За текущими событиями многие как раз видят руку Трампа, в интересах которого - максимально дестабилизировать политическую и государственную систему.

В последний раз подобная ситуация, когда спикера Палаты не могли избрать с первой попытки, случилась ровно сто лет назад, в 1923 году. Тогда это удалось сделать лишь с девятого раза. Сейчас никаких прогнозов о том, сколько еще времени потребуется для избрания спикера, в американских медиа нет, ситуация выглядит патовой.

В Украине Кевин Маккарти больше всего известен своим заявлением о том, что американская помощь не должна быть безлимитной. Предполагалось, что Палата представителей под контролем республиканцев и под руководством Маккарти в целом будет несколько более скептичной в отношении военной, финансовой и прочей поддержки Украины (хотя сам Маккарти неоднократно заявлял, что полностью поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией).

Но если в конечном счете противостояние вокруг спикерского кресла выиграют радикальные сторонники Трампа (многие из которых выступают против помощи Украине в принципе), это будет гораздо более мрачным сценарием. Как и потенциальный паралич нижней палаты Конгресса в целом.