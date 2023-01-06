Палата представників США збирається голосувати за спікера у 12-й раз: чи є надії на фінал

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як повідомляє видання, Кевін Маккарті знову програє, незважаючи на набрані раніше голоси. Не врятувало його навіть те, що він заручився підтримкою кількох "мага"-республіканців, які три дні поспіль виступали проти нього. Голосування ще триває, але вже достатньо республіканців проголосували проти нього, щоб позбавити каліфорнійського республіканця 217 необхідних йому голосів.

The Guardian уточнює, що пороговий бар’єр знизився на одну позицію, оскільки принаймні два члени палати голосували лише як "присутні". Подальші кроки залишаються незрозумілими, хоча сьогодні вдень, ймовірно, відбулися нові переговори.

Помірковані республіканці також відчувають неспокій після трьох днів голосування, під час яких Маккарті не зміг продемонструвати жодного прогресу на шляху до перемоги, а група з 20 республіканців у Палаті представників постійно голосувала проти нього. Таким чином, пише видання, у сьогоднішніх засіданнях є щось на кшталт "зробити або зламати".

"Математика залишається невизначеною для спроб Кевіна Маккарті отримати необхідні йому 218 голосів, якщо 12-те голосування справді має відбутися в п’ятницю, 6 січня. Чи намагатимуться тепер його союзники відкласти ще якесь голосування та спробують перенести наступне голосування на наступний тиждень, ще невідомо. І якщо так, чи залучить така відстрочка достатню підтримку для досягнення успіху?", - зауважує The Guardian.

Видання наводить інформацію The Washington Post, яке було серед кількох засобів масової інформації, що повідомили про ознаки можливої угоди стосовно виходу з глухого кута, проте всі вони очікують, що Маккарті "не отримає всіх голосів, необхідних, аби стати спікером".

"На карту поставлено набагато більше, ніж те, чи зможе Кевін Маккарті отримати молоток спікера. Наше життя зараз зазнає впливу, і це важко для людей. І є межа того, скільки цього лайна ми можемо прийняти", - сказав один із конгресменів-республіканців, який забажав залишитися невідомим.

Проте є дещо, що викликає занепокоєння, і воно полягає в тому, наскільки Маккарті зможе поступитися прихильникам жорсткої лінії, щоб укласти угоду.

"Ми стоїмо на порозі дуже важливої перемоги... перемоги для майбутнього нашої нації", - констатував Майк Гарсія, конгресмен-республіканець з Каліфорнії.

Однак він додав, що готовий висунути Кевіна Маккарті на посаду спікера знову, тому наступне голосування, схоже, неминуче.

The Guardian нагадало також, що демократ Джеймс Клайберн з Південної Кароліни в 12-й раз висуває Хакіма Джеффріса як кандидата від своєї партії. Джеффріс, лідер партії в Палаті представників, отримав усі 212 голосів демократів у кожному раунді голосування.