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Палата представителей США проголосует за расследование по импичменту Байдена: названа дата

Вторник 12 декабря 2023 03:35
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Палата представителей США проголосует за расследование по импичменту Байдена: названа дата Фото: Палата представителей США проголосует за расследование по импичменту Байдена (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Палата представителей США в среду, 13 декабря, вынесет на голосование вопрос о начале официального расследования по импичменту президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным неназванного конгрессмена-республиканца, о таком решении сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон своим коллегам на закрытом заседании.

Голосование состоится в тот день, когда члены Палаты представителей должны отправиться на каникулы продолжительностью более трех недель.

Республиканцы Палаты представителей обвиняют президента и его семью в неправомерном получении прибыли от политических решений, в которых Байден якобы участвовал в качестве вице-президента во время правления президента Барака Обамы в 2009-2017 годах.

Они также обвинили министерство юстиции США в неправомерном вмешательстве в расследование дела бизнесмена Хантера Байдена.

При этом республиканцы в Палате представителей до сих пор не смогли предоставить доказательства, связывающие действия Байдена на посту вице-президента с бизнесом его сына.

При этом республиканцы ожидают, что в случае поддержки расследование завершится в течение следующих двух месяцев, и Палата представителей подготовит проекты статей об импичменте не ранее весны 2024 года.

Импичмент Байдена

Республиканец Кевин Маккарти еще в сентябре анонсировал начало официального расследования по импичменту американского президента Джо Байдена. Тем временем глава Белого дома убежден в том, что его сын Хантер, подозреваемый в нарушениях при уплате налогов, не совершил незаконных действий.

Позже спикер Палаты представителей сообщил, что решение об импичменте действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена будет принято уже "очень скоро".

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