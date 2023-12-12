Палата представителей США проголосует за расследование по импичменту Байдена: названа дата
Палата представителей США в среду, 13 декабря, вынесет на голосование вопрос о начале официального расследования по импичменту президента США Джо Байдена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным неназванного конгрессмена-республиканца, о таком решении сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон своим коллегам на закрытом заседании.
Голосование состоится в тот день, когда члены Палаты представителей должны отправиться на каникулы продолжительностью более трех недель.
Республиканцы Палаты представителей обвиняют президента и его семью в неправомерном получении прибыли от политических решений, в которых Байден якобы участвовал в качестве вице-президента во время правления президента Барака Обамы в 2009-2017 годах.
Они также обвинили министерство юстиции США в неправомерном вмешательстве в расследование дела бизнесмена Хантера Байдена.
При этом республиканцы в Палате представителей до сих пор не смогли предоставить доказательства, связывающие действия Байдена на посту вице-президента с бизнесом его сына.
При этом республиканцы ожидают, что в случае поддержки расследование завершится в течение следующих двух месяцев, и Палата представителей подготовит проекты статей об импичменте не ранее весны 2024 года.
Импичмент Байдена
Республиканец Кевин Маккарти еще в сентябре анонсировал начало официального расследования по импичменту американского президента Джо Байдена. Тем временем глава Белого дома убежден в том, что его сын Хантер, подозреваемый в нарушениях при уплате налогов, не совершил незаконных действий.
Позже спикер Палаты представителей сообщил, что решение об импичменте действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена будет принято уже "очень скоро".
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