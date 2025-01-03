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Палата представителей США выбирает нового спикера: может ли переизбраться Джонсон

Фото: Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В США продолжается избрание спикера Палаты представителей. Действующий спикер Майк Джонсон пытается переизбраться на должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Действующий спикер Майк Джонсон столкнулся с серьезной угрозой потери своей должности. Для его переизбрания республиканцы должны продолжить поддерживать его кандидатуру, однако уже несколько из них воздержались от голосования.

По состоянию на 20:22 сразу пять членов пропустили свою очередь для голосования, что привело к беспокойству Палаты относительно того, сможет ли Джонсон получить голоса для переизбрания на должность спикера во время первого голосования.

CNN назвал имена республиканцев, которые воздержались от голосования:

 

Заметим, что ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, который выступал против предоставления помощи Украине, однако изменил свою позицию после ознакомления с разведывательными данными и свидетельствами о преступлениях России.

Он встречался с высокопоставленными чиновниками национальной безопасности, включая директора ЦРУ Уильяма Бернса, чтобы обсудить секретные данные разведки.

После этих встреч Джонсон изменил свое мнение и решил поддержать законопроект о помощи Украине.

Все, что известно о конгрессмене Майке Джонсоне и как менялась его позиция по поддержке Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также писали, что ранее сегодня Белый Дом рассказал, что в ближайшие дни объявит о военной помощи Украине.

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