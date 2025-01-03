Палата представителей США выбирает нового спикера: может ли переизбраться Джонсон

Заметим, что ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, который выступал против предоставления помощи Украине, однако изменил свою позицию после ознакомления с разведывательными данными и свидетельствами о преступлениях России.

Он встречался с высокопоставленными чиновниками национальной безопасности, включая директора ЦРУ Уильяма Бернса, чтобы обсудить секретные данные разведки.

После этих встреч Джонсон изменил свое мнение и решил поддержать законопроект о помощи Украине.

Все, что известно о конгрессмене Майке Джонсоне и как менялась его позиция по поддержке Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также писали, что ранее сегодня Белый Дом рассказал, что в ближайшие дни объявит о военной помощи Украине.

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