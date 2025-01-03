Палата представників США обирає нового спікера: чи може переобратися Джонсон

Зауважимо, що раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон, який виступав проти надання допомоги Україні, проте змінив свою позицію після ознайомлення з розвідувальними даними та свідченнями про злочини Росії.

Він зустрічався з високопосадовцями національної безпеки, включаючи директора ЦРУ Вільяма Бернса, щоб обговорити секретні дані розвідки.

Після цих зустрічей Джонсон змінив свою думку та вирішив підтримати законопроєкт про допомогу Україні.

Все, що відомо про конгресмена Майка Джонсона та як змінювалася його позиція щодо підтримки України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що раніше сьогодні Білий Дім розповів, що найближчими днями оголосить про військову допомогу Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.