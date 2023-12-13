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Дважды остановилось сердце. В Одессе умер один из пострадавших от обстрела РФ

Одесса, Среда 13 декабря 2023 21:53
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Дважды остановилось сердце. В Одессе умер один из пострадавших от обстрела РФ Фото иллюстративное: в Одессе погиб мужчина, пострадавший от российского обстрела (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня вечером, 13 декабря, в одесской больнице умер мужчина, который пострадал от ночной атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВД Олега Кипера.

По данным Кипера, во время российского обстрела, у 42-летнего сотрудника коммунального учреждения остановилось сердце, однако, благодаря врачам, реанимация прошла успешно.

Однако, после 21:00 стало известно, что сердце пострадавшего остановилось повторно. Реанимационные мероприятия не помогли.

Напомним, сегодня ночью в результате российских обстрелов в Одессе упали обломки сбитых "шахедов". В результате в городе начался пожар.

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