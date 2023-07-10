Украина работает над тем, чтобы США продлили ленд-лиз еще на год, - посол

Украинские дипломаты сейчас активно работают для того, чтобы американский Конгресс продлил еще на год закон о ленд-лизе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой в эфире телемарафона.

По ее словам, работа с Конгрессом США, который уже 7 августа должен уйти на каникулы, не прекращается. Сейчас приоритетными являются несколько резолюций, которые касаются похищения украинских детей и не только, и законопроект о военном бюджете. Ведется активная работа над наполнением законопроекта.

Маркарова уточнила, что Украина получает большинство помощи через дополнительные бюджеты и изменения в бюджеты. А военный бюджет не выделяет средства, но закладывает основные принципы.

"Именно в этом военном бюджете мы сейчас боремся, чтобы, во-первых, осталась программа USAI (инициатива содействия безопасности Украины - ред.), это одна из программ, а также, чтобы в этом военном бюджете было продлено действие закона о ленд-лизе на год. Чтобы эта возможность, этот инструмент также был доступен, если у нас закончатся грантовые программы", - рассказала посол.

По ее словам, Украина также ведет работу и над следующим дополнительным бюджетом, поскольку с 1 октября нашей стране понадобятся дополнительные средства от США.

Ленд-лиз

Напомним, закон о ленд-лизе вступил в силу еще в октябре 2022 года. Он дал президенту США Джо Байдену полномочия по передаче Украине вооружения. При этом он предусматривает, что наша страна будет вынуждена платить за такую помощь.

Такая инициатива также вводит предоставление оружия нашей стране в обход голосований в Конгрессе.

До сих пор Украина получала американскую помощь по безвозмездным программам и ленд-лиз пока не применялся.