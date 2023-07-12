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США анонсировали существенный пакет помощи Украине на саммите НАТО

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Литва, Среда 12 июля 2023 11:01
США анонсировали существенный пакет помощи Украине на саммите НАТО Фото: США предоставят Украине новый пакет помощи (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент США Джо Байден и лидеры НАТО единогласно одобрили "существенный" новый пакет помощи Украине.

Об этом сказала журналистам старший директор Совета национальной безопасности по Европе Аманда Слоут, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

При этом она отказалась предоставить дополнительные подробности.

Альянс также проведет первое заседание Совета Украина-НАТО до того, как Байден встретится с Зеленским, на повестке дня которого стоит "ближайшая и долгосрочная поддержка Украины", сказала Слоут.

Позже в среду Байден выступит с важным докладом о внешней политике, говоря о силе и могуществе альянса НАТО, добавила Слоут.

Гарантии безопасности на саммите НАТО

Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Во время встречи страны-члены согласовали совместное коммюнике, в частности, относительно видения пути Украины в Альянс.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина присутствует на саммите НАТО в Вильнюсе ради трех вещей: гарантий безопасности, приглашения в Альянс и оружия. Он намерен осудить эти приоритеты с партнерами.

Страны "Большой семерки" объявят 12 июля, что они начинают индивидуальные переговоры с Украиной, чтобы предложить двусторонние обязательства в области безопасности для повышения обороноспособности Киева и сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Совместная декларация будет объявлена в кулуарах второго дня саммита лидеров НАТО в Вильнюсе, на котором оборонный альянс согласовал пакет мер, направленных на углубление связей с Киевом и подчеркивающих долгосрочную поддержку альянса. Союзники пообещали многолетнюю помощь Украине; создал новый Совет НАТО-Украина, который соберется позже в среду; и ускорили процесс, который позволит Украине вступить в НАТО, отменив ПДЧ.

РБК-Украина активно следит и за вторым днем саммита НАТО в Вильнюсе, все главные новости - читайте по ссылке.

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