США анонсировали существенный пакет помощи Украине на саммите НАТО
Президент США Джо Байден и лидеры НАТО единогласно одобрили "существенный" новый пакет помощи Украине.
Об этом сказала журналистам старший директор Совета национальной безопасности по Европе Аманда Слоут, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
При этом она отказалась предоставить дополнительные подробности.
Альянс также проведет первое заседание Совета Украина-НАТО до того, как Байден встретится с Зеленским, на повестке дня которого стоит "ближайшая и долгосрочная поддержка Украины", сказала Слоут.
Позже в среду Байден выступит с важным докладом о внешней политике, говоря о силе и могуществе альянса НАТО, добавила Слоут.
Гарантии безопасности на саммите НАТО
Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Во время встречи страны-члены согласовали совместное коммюнике, в частности, относительно видения пути Украины в Альянс.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина присутствует на саммите НАТО в Вильнюсе ради трех вещей: гарантий безопасности, приглашения в Альянс и оружия. Он намерен осудить эти приоритеты с партнерами.
Страны "Большой семерки" объявят 12 июля, что они начинают индивидуальные переговоры с Украиной, чтобы предложить двусторонние обязательства в области безопасности для повышения обороноспособности Киева и сдерживания дальнейшей российской агрессии.
Совместная декларация будет объявлена в кулуарах второго дня саммита лидеров НАТО в Вильнюсе, на котором оборонный альянс согласовал пакет мер, направленных на углубление связей с Киевом и подчеркивающих долгосрочную поддержку альянса. Союзники пообещали многолетнюю помощь Украине; создал новый Совет НАТО-Украина, который соберется позже в среду; и ускорили процесс, который позволит Украине вступить в НАТО, отменив ПДЧ.
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