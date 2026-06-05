Палата представителей проголосовала за помощь для Украины и санкции против РФ

Что содержит закон

Законопроект, внесенный демократом Грегори Миксом, предусматривает:

более 1 миллиарда долларов прямой помощи Украине на безопасность и восстановление;

прямой помощи Украине на безопасность и восстановление; еще 8 миллиардов долларов в виде оборонных займов;

в виде оборонных займов; масштабные санкции против ключевых секторов российской экономики.

Как прошло голосование

Счет - 226 против 195. Большинство республиканцев проголосовало против. Однако часть GOP поддержала закон, в частности Дон Бейкон из Небраски.

"Мы будем стоять с добром или со злом? Вот о чем идет речь", - сказал он.

Законопроект удалось вынести на голосование благодаря процедуре "discharge petition" - 218 подписей обошли руководство Палаты, которое блокировало рассмотрение документа.

Что дальше

Теперь закон идет в Сенат. Шансы на успех там невысоки, пишет AP - для преодоления процедурной блокировки нужно 60 голосов, а без поддержки Трампа это малореально.

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Однако сторонники закона надеются на давление:

"Это пошлет Путину сигнал, что мы имеем пульс и заботимся об Украине", - заявил республиканец Брайан Фицпатрик.

Более широкий контекст

Это уже второй большой внешнеполитический разрыв с Трампом за неделю - накануне Палата впервые приняла резолюцию об ограничении военных полномочий президента по Ирану.

Республиканское руководство призвало голосовать против, утверждая, что законопроект устаревший и подрывает переговоры между Конгрессом и Белым домом по поддержке Украины.