Палата представителей проголосовала за помощь для Украины и санкции против РФ

Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине и масштабных санкциях против России. Итог - 226 против 195.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Что содержит закон
Законопроект, внесенный демократом Грегори Миксом, предусматривает:
Как прошло голосование
Счет - 226 против 195. Большинство республиканцев проголосовало против. Однако часть GOP поддержала закон, в частности Дон Бейкон из Небраски.
"Мы будем стоять с добром или со злом? Вот о чем идет речь", - сказал он.
Законопроект удалось вынести на голосование благодаря процедуре "discharge petition" - 218 подписей обошли руководство Палаты, которое блокировало рассмотрение документа.
Что дальше
Теперь закон идет в Сенат. Шансы на успех там невысоки, пишет AP - для преодоления процедурной блокировки нужно 60 голосов, а без поддержки Трампа это малореально.
Однако сторонники закона надеются на давление:
"Это пошлет Путину сигнал, что мы имеем пульс и заботимся об Украине", - заявил республиканец Брайан Фицпатрик.
Более широкий контекст
Это уже второй большой внешнеполитический разрыв с Трампом за неделю - накануне Палата впервые приняла резолюцию об ограничении военных полномочий президента по Ирану.
Республиканское руководство призвало голосовать против, утверждая, что законопроект устаревший и подрывает переговоры между Конгрессом и Белым домом по поддержке Украины.
Накануне Палата представителей впервые приняла резолюцию против войны с Ираном - четверо республиканцев поддержали демократов в вызове президенту.
В четверг, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо к Путину с предложением переговоров и прекращения огня по линии фронта. Трамп отреагировал - считает, что сторонам надо пойти на компромисс. В Кремле пообещали ознакомиться с письмом, но Путин ответа пока не дал.