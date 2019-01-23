Палата представників Конгресу проголосувала законопроект за заборону Трампу виходити з НАТО

Рішення було прийнято більшістю голосів
Палата представників Конгресу США прийняла законопроект, який забороняє президенту США Дональду Трампу використовувати державні кошти для виходу з НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DefenseNews.
Так, за законопроект "на захист НАТО" проголосували 357 членів Палати представників, проти - 22.
За інформацією на сайті Конгресу, проект був представлений у парламент 17 січня. Вже 22 січня він був винесений на голосування.
Як повідомляється, процедура його прийняття зайняла півгодини. Для того, щоб стати законом, проект повинен ще пройти голосування в Сенаті, а потім його повинен підписати президент.
Законопроект був внесений у нижню палату через день після того, як The New York Times опублікувала статтю з витоками з команди Трампа.
Нагадаємо, раніше в Сенаті США пропонували обмежити президента Дональда Трампа в можливості виходу країни з НАТО.
Додамо, Дональд Трамп заявляв, що США можуть вийти з НАТО, "але потреби в цьому немає".