Палата представників Конгресу проголосувала законопроект за заборону Трампу виходити з НАТО

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Рішення було прийнято більшістю голосів

Палата представників Конгресу США прийняла законопроект, який забороняє президенту США Дональду Трампу використовувати державні кошти для виходу з НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DefenseNews.

Так, за законопроект "на захист НАТО" проголосували 357 членів Палати представників, проти - 22.

За інформацією на сайті Конгресу, проект був представлений у парламент 17 січня. Вже 22 січня він був винесений на голосування.

Як повідомляється, процедура його прийняття зайняла півгодини. Для того, щоб стати законом, проект повинен ще пройти голосування в Сенаті, а потім його повинен підписати президент.

Законопроект був внесений у нижню палату через день після того, як The New York Times опублікувала статтю з витоками з команди Трампа.

Нагадаємо, раніше в Сенаті США пропонували обмежити президента Дональда Трампа в можливості виходу країни з НАТО.

Додамо, Дональд Трамп заявляв, що США можуть вийти з НАТО, "але потреби в цьому немає".