Есть погибшие и разрушены дома: РФ обстреляла Покровский район

Российская армия в течение дня несколько раз наносила удары по Покровскому району. Известно о 3 погибших и 2 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По его данным, в результате ударов в Мирнограде известно о 2 погибших и 1 раненом. Также там повреждено 15 многоэтажек, 14 хозяйственных построек, 2 гаража, магазин и торговый павильон.

А вот в Курахово 1 погибший и 1 раненый, повреждена 5-этажка и админздание.

"Россияне стремятся стереть Донетчину с земли. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь", - написал Филашкин.