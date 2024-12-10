В оккупированном Енакиево прогремели взрывы, возможен прилет в склад боеприпасов
Днем вторника, 10 декабря, во временно оккупированном Енакиево, что в Донецкой области, прогремели взрывы. Там взорвался склад с боеприпасами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".
Как пишет издание, в Енакиево, вероятно, был поражен склад боеприпасов.
Также известно, что оккупационные власти уже объявили экстренную эвакуацию жителей вблизи места попадания. Подробности пока неизвестны, но в сети уже появились кадры с места происшествия.
Район, где происходят взрывы был перекрыт, местных просят находиться в укрытии, или не подходить к окнам.
Что известно о Енакиево
Стоит напомнить, что Енакиево было оккупировано российскими силами с апреля 2014 года, во время начала войны на Донбассе. С момента оккупации в городе введен контроль так называемой "ДНР", что привело к деградации инфраструктуры и экономики.
Сейчас оккупационные власти используют город для поддержки своей военной кампании, тогда как местные жители часто сталкиваются с репрессиями, принудительной мобилизацией и ухудшением условий жизни.
Интересным фактом является то, что Енакиево - это родной город беглого экс-президента Виктора Януковича.
Обстрелы Донецкой области
Ранее мы писали о том, что российская армия продолжает тратить большое количество живой силы для достижения ранее поставленной цели - выйти на границу Донецкой и Луганской областей.
Например, в конце октября российская армия несколько раз наносила удары по Покровскому району в течение дня. Тогда три человека погибли, двое были ранены.
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