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В оккупированном Енакиево прогремели взрывы, возможен прилет в склад боеприпасов

Вторник 10 декабря 2024 14:46
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В оккупированном Енакиево прогремели взрывы, возможен прилет в склад боеприпасов Иллюстративное фото: в Енакиево раздались взрывы 10 декабря (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Днем вторника, 10 декабря, во временно оккупированном Енакиево, что в Донецкой области, прогремели взрывы. Там взорвался склад с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Как пишет издание, в Енакиево, вероятно, был поражен склад боеприпасов.

Также известно, что оккупационные власти уже объявили экстренную эвакуацию жителей вблизи места попадания. Подробности пока неизвестны, но в сети уже появились кадры с места происшествия.

Район, где происходят взрывы был перекрыт, местных просят находиться в укрытии, или не подходить к окнам.

Что известно о Енакиево

Стоит напомнить, что Енакиево было оккупировано российскими силами с апреля 2014 года, во время начала войны на Донбассе. С момента оккупации в городе введен контроль так называемой "ДНР", что привело к деградации инфраструктуры и экономики.

Сейчас оккупационные власти используют город для поддержки своей военной кампании, тогда как местные жители часто сталкиваются с репрессиями, принудительной мобилизацией и ухудшением условий жизни.

Интересным фактом является то, что Енакиево - это родной город беглого экс-президента Виктора Януковича.

В оккупированном Енакиево прогремели взрывы, возможен прилет в склад боеприпасов

Обстрелы Донецкой области

Ранее мы писали о том, что российская армия продолжает тратить большое количество живой силы для достижения ранее поставленной цели - выйти на границу Донецкой и Луганской областей.

Например, в конце октября российская армия несколько раз наносила удары по Покровскому району в течение дня. Тогда три человека погибли, двое были ранены.

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