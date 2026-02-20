Горит пожар, есть разрушения: Россия снова ударила по объектам "Нафтогаза" на Полтавщине

По информации компании, под вражеский удар попал один из объектов инфраструктуры. На месте продолжается пожар, работают подразделения ГСЧС и аварийные службы.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий подчеркнул, что это очередной целенаправленный удар по энергетической инфраструктуре.

По его словам, специалисты ГСЧС и бригады компании работают над ликвидацией последствий атаки в условиях повышенной опасности и риска повторных обстрелов.

Обновлено в 11:15

По уточненной информации начальника Полтавская областная военная администрация Виталий Дякивнич, ночью во время очередной вражеской атаки было зафиксировано падение БпЛА на территории одного из предприятий Миргородского района.

"В результате попадания возник пожар. По информации ГСЧС ликвидация последствий продолжается. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщил глава ОГА.