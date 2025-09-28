Палачи Бучи: идентифицированы 13 российских командиров, причастных к убийствам гражданских

Отмечается, что личности россиян были установлены благодаря работе независимых юристов и следователей. Они использовали разведывательные данные из открытых источников и получили подтверждение от украинских правоохранительных органов.

Кроме 13 офицеров и генералов было официально идентифицировано более 80 российских солдат, также причастных к убийствам гражданского населения непосредственно в Буче. Однако большинство до сих пор не удалось точно идентифицировать.

Список военных преступников

Издание привело список идентифицированных россиян, чьи имена и вина подтверждены многочисленными доказательствами из различных государственных и независимых источников в Украине и не только:

Тогдашний командующий Восточного военного округа в начале войны в Украине, генерал-полковник Александр Чайко .

Генерал-майор Сергей Чубарикин, который командовал 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизией. Большинство военных преступлений в Буче - дело рук солдат из этого подразделения, в том числе казни, пытки, ограбления и прочее.

Командующий 234-го полка Артем Городилов с позывным "Уран". Его полк обвинили в более 40 военных преступлениях только за время месячной оккупации Бучи, что стало своеобразным "антирекордом" - это наибольшее количество зафиксированных случаев. Городилов и его полк виновны в убийствах, грабежах и изнасилованиях. Комполка был соучастником того, что делали его солдаты.

Командующий 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады подполковник Азатбек Омурбеков. Стал одним из самых известных россиян по количеству военных преступлений, в том числе в Буче. Сейчас Омурбекова преследуют по всему миру, как преступника.

Лейтенант 5-й гвардейской танковой бригады Николай Соковиков. Заочно приговорен к пожизненному заключению за убийства гражданских.

Командир 5-й гвардейской танковой бригады полковник Андрей Кондров, который участвовал в преступлениях Соковикова и отдавал приказы.

, который участвовал в преступлениях Соковикова и отдавал приказы. Генерал-полковник Александр Санчик .

. Генерал-полковник Валерий Солодчук .

. Полковник Юрий Медведев .

. Подполковник Денис Суворов .

. Полковник Алексей Толмачет .

. Генерал-майор Владимир Селиверстов .

. Генерал-майор Вадим Панков.

Полковник Сергей Карасев.

Фото: The Sunday Times