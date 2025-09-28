Палачи Бучи: идентифицированы 13 российских командиров, причастных к убийствам гражданских

Британские журналисты идентифицировали 13 российских офицеров и генералов, которые причастны к масштабным военным преступлениям в Буче Киевской области. В начале войны в марте 2022 года россияне убили там сотни гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание The Sunday Times.
Отмечается, что личности россиян были установлены благодаря работе независимых юристов и следователей. Они использовали разведывательные данные из открытых источников и получили подтверждение от украинских правоохранительных органов.
Кроме 13 офицеров и генералов было официально идентифицировано более 80 российских солдат, также причастных к убийствам гражданского населения непосредственно в Буче. Однако большинство до сих пор не удалось точно идентифицировать.
Издание привело список идентифицированных россиян, чьи имена и вина подтверждены многочисленными доказательствами из различных государственных и независимых источников в Украине и не только:
В феврале 2022 года во время российского вторжения в Украину город Буча Киевской области был оккупирован захватчиками в первые дни. За чуть больше, чем месяц оккупации, россияне убили более 500 гражданских в городе. Масштабы преступлений выяснились только, когда Киевская область была полностью освобождена от российских войск.
Полное количество жертв и детали многих преступлений до сих пор не удалось установить. Десятки людей считаются пропавшими без вести. А многие россияне-каратели, которые совершали преступления в Буче, уже привлечены к высшей ответственности - ликвидированы на фронте Силами обороны.