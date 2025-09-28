Палачі Бучі: ідентифіковано 13 російських командирів, причетних до вбивств цивільних

Британські журналісти ідентифікували 13 російських офіцерів та генералів, які причетні до масштабних воєнних злочинів у Бучі Київської області. На початку війни в березні 2022 року росіяни вбили там сотні цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на британське видання The Sunday Times.
Зазначається, що особи росіян були встановлені завдяки роботі незалежних юристів та слідчих. Вони використовували розвідувальні дані з відкритих джерел та отримали підтвердження від українських правоохоронних органів.
Окрім 13 офіцерів та генералів було офіційно ідентифіковано понад 80 російських солдатів, також причетних до вбивств цивільного населення безпосередньо в Бучі. Проте більшість досі не вдалося достеменно ідентифікувати.
Видання навело список ідентифікованих росіян, чиї імена та провина підтверджені численними доказами з різних державних та незалежних джерел в Україні та не тільки:
У лютому 2022 року під час російського вторгнення в Україну місто Буча Київської області було окуповане загарбниками в перші дні. За трохи більше, ніж місяць окупації, росіяни вбили понад 500 цивільних в місті. Масштаби злочинів з'ясувалися тільки, коли Київська область була повністю звільнена від російських військ.
Повну кількість жертв та деталі багатьох злочинів досі не вдалося встановити. Десятки людей вважаються зниклими безвісти. А багато росіян-карателів, які вчиняли злочини в Бучі, вже притягнуті до найвищої відповідальності - ліквідовані на фронті Силами оборони.