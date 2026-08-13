"Пакет школьника" 2026: кто получит 5000 гривен и как оформить выплату

В 2026 году родители первоклассников могут получить 5000 гривен по программе "Пакет школьника". Деньги можно потратить на одежду, обувь, канцелярию и книги, а заявление нужно подать до 1 ноября.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на колонку заместителя министра цифровой трансформации Валерии Коваль на Укринформ.
Главное:
Выплата назначена родителям, усыновителям и официальным опекунам первоклассников - граждан Украины, которые учатся в государственных или частных учебных заведениях в Украине.
Программа не распространяется на детей, которые:
Также помощь не получат родители, лишенные родительских прав.
В прошлом году выплату получили более 98% семей - более 210 тысяч детей. По словам Валерии Коваль, в этом году ожидается около 200 тысяч первоклассников, чьи семьи воспользуются программой.
Большинство родителей могут подать заявление онлайн в приложении "Дія".
Для этого нужно:
Специальный счет можно бесплатно открыть в ПриватБанке, MonoBank, А-Банке, Кредит Днепр или Сэнс Банке. Для этого не нужно лично идти в отделение.
Денежные средства должны поступить в течение до 15 дней, хотя обычно выплату засчитывают быстрее.
Если в семье несколько детей и одновременно идут в первый класс, заявление нужно оформлять отдельно на каждого ребенка.
Для законных представителей детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также тех, кто не пользуется "Дія", предусмотрен офлайн-вариант.
Заявление можно подать в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Обратиться можно в любой такой центр независимо от места регистрации.
5000 гривен можно тратить на товары для подготовки ребенка к школе:
Рассчитываться можно как в обычных магазинах, так и украинских онлайн-магазинах. В то же время магазин должен работать с соответствующим MCC-кодом - именно он определяет, можно ли оплатить покупку средствами "Пакет школьника".
Собирать чеки или представлять отчеты о расходах не нужно.
В этом году также нет ограниченного срока для использования средств. То есть родители могут тратить их постепенно, когда потребуется.
Главный дедлайн - 1 ноября 2026 года. К этой дате родители должны оформить заявку на получение пособия.
Так что откладывать подачу не стоит: после оформления заявления средства зачислят на специальный счет, с которого их можно будет тратить на необходимые ребенку товары.
Читайте также о том, что в начале августа семьи первоклассников уже начали получать первые выплаты по программе "Пакет школьника". На начальном этапе государство выделило на программу более 308 млн гривен почти 61 тысяч семей.
Ранее мы подробно рассказывали, как подать заявку на участие в программе "Пакет школьника" через "Дію".