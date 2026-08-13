"Пакунок школяра" 2026: хто отримає 5000 гривень і як оформити виплату

Головне: 5000 грн - розмір допомоги для першокласників у 2026 році.

у 2026 році. Отримати виплату можуть батьки, усиновлювачі та опікуни дітей, які йдуть до 1 класу в Україні.

можуть батьки, усиновлювачі та опікуни дітей, які йдуть до 1 класу в Україні. Подати заяву можна через "Дію" , а тим, хто не має можливості скористатися застосунком, - у сервісному центрі Пенсійного фонду.

, а тим, хто не має можливості скористатися застосунком, - у сервісному центрі Пенсійного фонду. Кошти можна витратити на одяг, взуття, канцтовари та книги. Збирати чеки не потрібно.

на одяг, взуття, канцтовари та книги. Збирати чеки не потрібно. Заяву треба подати до 1 листопада 2026 року, а використати отримані гроші можна без обмеження за терміном.

Хто може отримати 5000 гривень

Виплата призначена батькам, усиновлювачам та офіційним опікунам першокласників - громадян України, які навчаються у державних або приватних закладах освіти в Україні.

Програма не поширюється на дітей, які:

перебувають за кордоном;

знаходяться на тимчасово окупованих територіях;

повторно проходять програму першого класу.

Також допомогу не отримають батьки, позбавлені батьківських прав.

Торік виплату отримали понад 98% родин - більш ніж 210 тисяч дітей. За словами Валерії Коваль, цього року очікується близько 200 тисяч першокласників, чиї родини скористаються програмою.

Як оформити виплату через "Дію"

Більшість батьків можуть подати заяву онлайн у застосунку "Дія".

Для цього потрібно:

зайти в розділ "Допомога від держави"; обрати послугу "Пакунок школяра"; вказати дитину; під'єднати спеціальний рахунок "Дія.Картки "Турбота про дитину"; підписати заяву "Дія.Підписом".

Спеціальний рахунок можна безкоштовно відкрити у ПриватБанку, monobank, А-Банку, Кредит Дніпро або Сенс Банку. Для цього не потрібно особисто йти до відділення.

Кошти мають надійти протягом до 15 днів, хоча зазвичай виплату зараховують швидше.

Якщо у сім'ї кілька дітей і вони одночасно йдуть до першого класу, заяву потрібно оформлювати окремо на кожну дитину.

Що робити батькам без "Дії"

Для законних представників дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також тих, хто не користується "Дією", передбачений офлайн-варіант.

Заяву можна подати у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Звернутися можна до будь-якого такого центру незалежно від місця реєстрації.

На що можна витратити гроші

5000 гривень можна витрачати на товари для підготовки дитини до школи:

дитячий одяг;

одяг для всієї родини;

взуття;

канцелярію;

книги.

Розраховуватися можна як у звичайних магазинах, так і в українських онлайн-магазинах. Водночас магазин має працювати з відповідним MCC-кодом - саме він визначає, чи можна оплатити покупку коштами "Пакунка школяра".

Збирати чеки або подавати звіти про витрати не потрібно.

Цього року також немає обмеженого терміну для використання коштів. Тобто батьки можуть витрачати їх поступово, коли виникатиме потреба.

Коли потрібно подати заяву

Головний дедлайн - 1 листопада 2026 року. До цієї дати батьки мають оформити заявку на отримання допомоги.

Тож відкладати подання не варто: після оформлення заяви кошти зарахують на спеціальний рахунок, з якого їх можна буде витрачати на необхідні дитині товари.