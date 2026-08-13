"Пакунок школяра" 2026: хто отримає 5000 гривень і як оформити виплату

У 2026 році батьки першокласників можуть отримати 5000 гривень за програмою "Пакунок школяра". Гроші можна витратити на одяг, взуття, канцелярію та книги, а заяву потрібно подати до 1 листопада.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на колонку заступниці міністра цифрової трансформації Валерії Коваль на Укрінформ.
Головне:
Виплата призначена батькам, усиновлювачам та офіційним опікунам першокласників - громадян України, які навчаються у державних або приватних закладах освіти в Україні.
Програма не поширюється на дітей, які:
Також допомогу не отримають батьки, позбавлені батьківських прав.
Торік виплату отримали понад 98% родин - більш ніж 210 тисяч дітей. За словами Валерії Коваль, цього року очікується близько 200 тисяч першокласників, чиї родини скористаються програмою.
Більшість батьків можуть подати заяву онлайн у застосунку "Дія".
Для цього потрібно:
Спеціальний рахунок можна безкоштовно відкрити у ПриватБанку, monobank, А-Банку, Кредит Дніпро або Сенс Банку. Для цього не потрібно особисто йти до відділення.
Кошти мають надійти протягом до 15 днів, хоча зазвичай виплату зараховують швидше.
Якщо у сім'ї кілька дітей і вони одночасно йдуть до першого класу, заяву потрібно оформлювати окремо на кожну дитину.
Для законних представників дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також тих, хто не користується "Дією", передбачений офлайн-варіант.
Заяву можна подати у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Звернутися можна до будь-якого такого центру незалежно від місця реєстрації.
5000 гривень можна витрачати на товари для підготовки дитини до школи:
Розраховуватися можна як у звичайних магазинах, так і в українських онлайн-магазинах. Водночас магазин має працювати з відповідним MCC-кодом - саме він визначає, чи можна оплатити покупку коштами "Пакунка школяра".
Збирати чеки або подавати звіти про витрати не потрібно.
Цього року також немає обмеженого терміну для використання коштів. Тобто батьки можуть витрачати їх поступово, коли виникатиме потреба.
Головний дедлайн - 1 листопада 2026 року. До цієї дати батьки мають оформити заявку на отримання допомоги.
Тож відкладати подання не варто: після оформлення заяви кошти зарахують на спеціальний рахунок, з якого їх можна буде витрачати на необхідні дитині товари.
Читайте також про те, що на початку серпня родини першокласників уже почали одержувати перші виплати за програмою "Пакунок школяра". На початковому етапі держава виділила на програму понад 308 млн. гривень майже 61 тисячі сімей.
Раніше ми детально розказували, як подати заявку на участь у програмі "Пакунок школяра" через "Дію".