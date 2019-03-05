У Пакистані затримали підозрюваних в атаці на індійських військових у Кашмірі

Серед затриманих брат лідера угрупування "Джаиш-е-Мухаммад"

В Пакистане задержали подозреваемых в причастности к атаке на индийских военных в Кашмире, которая привела к эскалации конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что их подозревают в атаке на колонну Центральных резервных сил полиции, в результате чего погибли десятки индийских военных. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Джаиш-е-Мухаммад". Правоохранители задержали 44 человека. Среди задержанных брат лидера группировки "Джаиш-е-Мухаммад".

Напомним, что после атаки группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на индийских военных между Пакистаном и Индией 27 февраля произошел воздушный бой с участием 32 самолетов. Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и захватил индийского пилота, которого позже отпустил в "знак мира".

РБК-Украина писало, что в ответ Индия сбила пакистанский истребитель. После этого Индия привела армию в полную боеготовность. Также на фоне этих событий Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство. Но через несколько часов Индия возобновила работу аэропортов, а Пакистан - нет. США и Турция призвали сторон к деэскалации конфликта. Пакистан неоднократно заявлял, что не хочет новой войны с Индией.