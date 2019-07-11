У Пакистані при зіткненні поїздів загинули 10 людей

В результаті зіткнення двох поїздів в Пакистані загинули не менше десяти людей і близько 70 людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Al Arabiya.

Деякі з постраждалих перебувають у критичному стані, кількість жертв в ході рятувальної операції може зрости, попереджає місцева влада. Аварія сталася на півдні країни, в провінції Пенджаб. Швидкісний пасажирський потяг на повному ходу врізався у вантажний потяг, який стояв на станції.