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У Пакистані при зіткненні поїздів загинули 10 людей


Швидкісний пасажирський потяг на повному ходу врізався у вантажний потяг, який стояв на станції

В результаті зіткнення двох поїздів в Пакистані загинули не менше десяти людей і близько 70 людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Al Arabiya.

Деякі з постраждалих перебувають у критичному стані, кількість жертв в ході рятувальної операції може зрости, попереджає місцева влада. Аварія сталася на півдні країни, в провінції Пенджаб. Швидкісний пасажирський потяг на повному ходу врізався у вантажний потяг, який стояв на станції.

Нагадаємо, представник Адміністрації легкорейкового транспорту Маніли Хернандо Сабрера у неділю повідомив, що в результаті зіткнення двох поїздів метро постраждали 34 людини.

Раніше РБК-Україна повідомляло, в Італії зіткнулися потяги, десятки постраждалих. За попередніми даними, потяги зіткнулися через те, що один з потягів вирушив від станції на заборонений сигнал семафора, але машиніст вчасно помітив, що їхав назустріч поїзд і різко загальмував.

Зазначимо, у Чехії зіткнулися потяги, були десятки поранених. На головному залізничному вокзалі в Брно, який є другим за величиною серед міст Чехії на одному шляху зіткнулися два потяги, у результаті чого постраждали щонайменше 20 осіб

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