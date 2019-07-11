У Пакистані при зіткненні поїздів загинули 10 людей

Нагадаємо, представник Адміністрації легкорейкового транспорту Маніли Хернандо Сабрера у неділю повідомив, що в результаті зіткнення двох поїздів метро постраждали 34 людини.
Раніше РБК-Україна повідомляло, в Італії зіткнулися потяги, десятки постраждалих. За попередніми даними, потяги зіткнулися через те, що один з потягів вирушив від станції на заборонений сигнал семафора, але машиніст вчасно помітив, що їхав назустріч поїзд і різко загальмував.
Зазначимо, у Чехії зіткнулися потяги, були десятки поранених. На головному залізничному вокзалі в Брно, який є другим за величиною серед міст Чехії на одному шляху зіткнулися два потяги, у результаті чого постраждали щонайменше 20 осіб