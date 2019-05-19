На Філіппінах зіткнулися потяги метро, десятки постраждалих

Фото: зіткнення поїздів метро (twitter.com/AnalyticaGlobal)

У результаті зіткнення постраждало 34 людини

Представник Адміністрації легкорейкового транспорту Маніли Хернандо Сабрера у неділю повідомив, що в результаті зіткнення двох поїздів метро постраждали 34 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Сабрера розповів, що інцидент стався ввечері в суботу між станціями метро Анонас і Арента-Центр-Кубао, коли один з потягів, який перебував у русі, врізався в поїзд, що вийшов з ладу.

В даний час ведеться розслідування причин інциденту. Сьогодні більшість постраждалих залишили лікарню, проте ще 5 осіб залишаються під наглядом лікарів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, в Італії зіткнулися потяги, десятки постраждалих. За попередніми даними, потяги зіткнулися з-за того, що один з потягів вирушив від станції на заборонний сигнал семафора, але машиніст вчасно помітив, що їхав назустріч поїзд і різко загальмував.

Нагадаємо, у Чехії зіткнулися потяги, десятки поранених. На головному залізничному вокзалі в Брно, який є другим за величиною серед міст Чехії на одному шляху зіткнулися два потяги, у результаті чого постраждали щонайменше 20 осіб.