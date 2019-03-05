У Чехії зіткнулися потяги, десятки поранених

Фото: місце події (HZS JMK)

З обох поїздів довелося евакуювати близько 250 осіб

На головному залізничному вокзалі у Брно, яке є другим за величиною серед міст Чехії, вранці 5 березня на одній колії зіткнулися два потяги, у результаті чого постраждали принаймні 20 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Radio Praha.

Видання зазначає, що з обох поїздів довелося евакуювати близько 250 осіб.

"За наявною інформацією, на місці близько двадцяти поранених, проте їхня кількість ще може змінитися. Усього рятувальникам з обох поїздів довелося евакуювати близько 250 осіб", - йдеться у повідомленні.

Так, аварія сталася близько восьмої ранку.

Зазначається, що вокзал частково перекритий, поїзди спрямовано запасними шляхами.

За інформацією прес-секретаря Залізничної інспекції Мартіна Драпала, причиною аварії, найімовірніше, став людський фактор: машиніст одного з поїздів помилково в'їхав не на ту колію.

Нагадаємо, вчора на сході Чехії у міста Ронов-над-Доубравоу зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. За даними місцевого видання iRozhlas, постраждали шестеро людей, п'ять з яких отримали легкі травми.

Як писало РБК-Україна раніше, в травні 2018 року на півдні Чехії зіткнулися два пасажирські потяги, в результаті чого постраждали не менше 14 людей.

Додамо, влітку 2016 року в Чехії біля Карлових Вар сталося лобове зіткнення двох пасажирських поїздів, у результаті чого постраждали семеро людей.