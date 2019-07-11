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В Пакистане при столкновении поездов погибли 10 человек


Скоростной пассажирский поезд на полном ходу врезался в грузовой состав, который стоял на станции

В результате столкновения двух поездов в Пакистане погибли не менее десяти человек и около 70 человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Al Arabiya.

Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии, число жертв в ходе спасательной операции может возрасти, предупреждают местные власти. Авария произошла на юге страны, в провинции Пенджаб. Скоростной пассажирский поезд на полном ходу врезался в грузовой состав, который стоял на станции.

Напомним, представитель Администрации легкорельсового транспорта Манилы Хернандо Сабрера в воскресенье сообщил, что в результате столкновения двух поездов метро пострадали 34 человека. 

Ранее РБК-Украина сообщало, в Италии столкнулись поезда, десятки пострадавших. По предварительным данным, поезда столкнулись из-за того, что один из составов отправился от станции на запрещающий сигнал семафора, но машинист вовремя заметил ехавший навстречу поезд и резко затормозил.

Отметим, в Чехии столкнулись поезда, десятки раненых. На главном железнодорожном вокзале в Брно, который является вторым по величине среди городов Чехии на одном пути столкнулись два поезда, в результате чего пострадали по крайней мере 20 человек

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