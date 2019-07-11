В Пакистане при столкновении поездов погибли 10 человек

Напомним, представитель Администрации легкорельсового транспорта Манилы Хернандо Сабрера в воскресенье сообщил, что в результате столкновения двух поездов метро пострадали 34 человека.
Ранее РБК-Украина сообщало, в Италии столкнулись поезда, десятки пострадавших. По предварительным данным, поезда столкнулись из-за того, что один из составов отправился от станции на запрещающий сигнал семафора, но машинист вовремя заметил ехавший навстречу поезд и резко затормозил.
Отметим, в Чехии столкнулись поезда, десятки раненых. На главном железнодорожном вокзале в Брно, который является вторым по величине среди городов Чехии на одном пути столкнулись два поезда, в результате чего пострадали по крайней мере 20 человек