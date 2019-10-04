У Пакистані відбулася зустріч талібів з спецпредставником США

Фото: бойовики "Талібану" (з відкритих джерел)

Зустріч відбулася в Ісламабаді 3 жовтня

У четвер, 3 жовтня, в пакистанській столиці Ісламабаді відбулася зустріч делегації радикального руху "Талібан" з спеціальним представником Сполучених Штатів з питань Афганістану Залмаєм Халілзадом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили неназвані джерела, зустріч талібів та представника США тривала близько години. Переговори мали неофіційний характер та були націлені на "створення довіри між сторонами".

Зазначається, що це перша зустріч представників США та "Талібану" після того, як американський президент Дональд Трамп призупинив процес переговорів з талібами у зв'язку з терактом поблизу посольства США в Афганістані.

Напередодні делегація "Талібану" зустрілася з міністром закордоннних справ Пакистану Шахом Мехмудом Куреши та обговорила питання відновлення мирного процесу в Афганістані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що делегації радикального руху "Талібан" відвідала Пекін для обговорення з високопоставленими китайськими офіційними особами припинення мирних переговорів між рухом і США.

Також РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп раптово оголосив про припинення мирних переговорів з "Талібаном", які вела його адміністрація, назвавши причиною криваві атаки "Талібану" в Афганістані.