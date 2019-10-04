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В Пакистане состоялась встреча талибов с спецпредставителем США

Новости » Политика    04.10.2019 - 11:40
В Пакистане состоялась встреча талибов с спецпредставителем США
Фото: боевики "Талибана" (из открытых источников)

Встреча состоялась в Исламабаде 3 октября

В четверг, 3 октября, в пакистанской столице Исламабаде состоялась встреча делегации радикального движения "Талибан" с специальным представителем Соединенных Штатов по вопросам Афганистана Залмаем Халилзадом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили неназванные источники, встреча талибов и представителя США длилась около часа. Переговоры имели неофициальный характер и были нацелены на "создание доверия между сторонами".

Отмечается, что это первая встреча представителей США и "Талибана" после того, как американский президент Дональд Трамп приостановил процесс переговоров с талибами в связи с терактом вблизи посольства США в Афганистане.

Накануне делегация "Талибана" встретилась с министром закордоннних дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши и обсудила вопросы возобновления мирного процесса в Афганистане.

Напомним, ранее сообщалось, что делегации радикального движения "Талибан" посетила Пекин для обсуждения с высокопоставленными китайскими официальными лицами прекращение мирных переговоров между движением и США.

Также РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп внезапно объявил о прекращении мирных переговоров с "Талибаном", которые вела его администрация, назвав причиной кровавые атаки "Талибана" в Афганистане.

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Новости Украины ТалибанСоединенные Штаты АмерикиАфганистан
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