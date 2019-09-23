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"Талібан" і влада Китаю обговорили припинення переговорів з США щодо Афганістану

Новини » Політика    23.09.2019 - 03:57
"Талібан" і влада Китаю обговорили припинення переговорів з США щодо Афганістану
Фото: бойовики "Талібану" (YouTube screenshot)

"Талібан" поклав відповідальність за подальше руйнування і кровопролиття в Афганістані на Трампа

До Пекіна (Китай) прибула делегації афганського руху "Талібан" для обговорення з високопоставленими китайськими офіційними особами припинення мирних переговорів між рухом і США. Про це повідомляє "Голос Америки".

Представник ісламістського руху Сухейл Шахін повідомив, що в Пекін прибула делегація з дев'яти осіб на чолі з муллою Барадаром - керівником політичного офісу "Талібану" в Катарі, де відбувалися переговори з США.

Візит делегації в Пекін розпочався із зустрічі зі спецпредставником Китаю з Афганістану Ден Сіцзюнем.

"Спецпредставник Китаю заявив, що угода між США і "Талібаном" є хорошою рамкової основою для мирного вирішення афганської проблеми, і що вони підтримують її", - стверджує Шахін.

Він додав, що Барадара заявив китайській стороні, що "Талібан" ініціював переговори з США і що було досягнуто "всеосяжної угоди".

"Якщо американський президент не може стримати своє слово, то відповідальність за подальші руйнування і кровопролиття в Афганістані лягає на його плечі", - заявили в "Талібані".

Китайські офіційні особи поки не прокоментували зустріч.

Нагадаємо, два тижні тому президент США Дональд Трамп раптово оголосив про припинення мирних переговорів, які вела його адміністрація, назвавши причиною тривають криваві атаки "Талібану" в Афганістані.

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