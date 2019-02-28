У Пакистані назвали дату звільнення індійського пілота

Пакистан заявив, що вирішив зробити жест доброї волі

Пакистан намерен в пятницу освободить ранее захваченного индийского пилота. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан, передает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Хан заявил, что захваченного в плен индийского плен освободят завтра, 1 марта. Он уточнил, что Пакистан решил пойти на этот жест доброй воли на фоне напряженности вокруг Кашмира.

Напомним, ранее сообщалось, что Пакистан готов освободить индийского пилота, если это приведет к деэскалации конфликта с Индией.

Накануне Вооруженные силы Пакистана заявили об уничтожении двух индийских самолетов в районе Кашмира и захвате двух летчиков. Позднее стало известно, что был захвачен только один пилот индийских ВВС Абхи Нандан. Рейд пакистанских самолетов последовал за индийским авиаударом по территории Пакистана, предпринятым днем ранее. Исламабад заявил, что удар был нанесен по невоенным целям.

Эскалация в Кашмире началась с середины февраля, когда смертник подорвал индийский конвой, в результате чего погибли более 40 полицейских. Ответственность за теракт взяла на себя "Джаиш-е-Мухаммад". Индия заявила, что имеет доказательства причастности официального Пакистана к этому теракту.