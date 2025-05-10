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Индия обвинила Пакистан в нарушении перемирия: Исламабад отрицает

Суббота 10 мая 2025 23:03
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Индия обвинила Пакистан в нарушении перемирия: Исламабад отрицает Фото: Пакистан отрицает, что нарушил прекращение огня (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава МИД Индии Викрам Мисри обвинил Пакистан в неоднократном нарушении прекращении огня. Заявление последовало после того, как в частях Кашмира прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"За последние несколько часов имели место неоднократные нарушения договоренности, достигнутой ранее этим вечером между генеральными детекторами военных операций Индии и Пакистана. Это нарушение достигнутого ранее сегодня понимания. Вооруженные силы дают адекватный и соответствующий ответ и очень серьезно относятся к этим нарушениям", - сказал Мисри в телевизионном обращении.

Он заявил, что Индия призывает Пакистан предпринять "соответствующие шаги для устранения этих нарушений и отнестись к ситуации со всей серьезностью и ответственностью". Также Мисри добавил, что индийским военным было поручено "жестко бороться" с нарушениями режима прекращения огня вдоль границы и линии контроля в Кашмире.

Вскоре министр информвци Пакистана Аттаулла Тарар опроверг обвинения Индии, заявив, что нарушений не было.

Перемирие между Индией и Пакистаном

Напомним, прошлой ночью Индия нанесла ракетные удары по ряду объектов в Пакистане, а Исламабад вскоре начал ответную военную операцию.

Однако днем президент США Дональд Трамп заявил, что стороны при посредничестве Вашингтона договорились о прекращении огня.

"После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня", - написал он соцсети Truth Social.

Однако вскоре, как упоминалось выше, было заявлено о нарушении прекращения огня.

Подробнее о том, что происходит между Пакистаном и Индией и возможна ли ядерная война - читайте в материале РБК-Украина.

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